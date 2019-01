Bombolette di spray tra la legna da ardere: parte la reazione e scoppia l'incendio

Una serie di bombolette conservate male, per di più vicino a del materiale infiammabile, e la rimessa della legna va a fuoco.

Miccia letale

Vigili del fuoco e carabinieri sono stati impegnati nella notte tra martedì e mercoledì nello spegnimento di un incendio che ha divorato una catasta di legna all'esterno di un'abitazione a Borgoricco. Accanto ai ceppi accuratamente riposti i proprietari hanno sistemato alcune bombolette di spray altamente infiammabile. Lasciate all'esterno e senza le dovute precauzioni, hanno innescato una reazione chimica che ha portato al propagarsi delle fiamme, alimentate dalla legna secca.

L'intervento

Attorno alla mezzanotte la chiamata per dare l'allarme: in via Cavinetto si sono precipitati i pompieri di Padova e i carabinieri di Campodarsego. Estinto il rogo prima che intaccasse in modo irreparabile l'abitazione adiacente, i tecnici hanno scoperto la causa accidentale. Nessuno degli abitanti è rimasto ferito, ma ora bisogna quantificare il danno.