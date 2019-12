Stalla a fuoco nell'Alta Padovana: pompieri al lavoro per domare le fiamme

Stalla a fuoco nell'Alta Padovana: i pompieri stanno lavorando per domare le fiamme.

I fatti

È successo nella tarda mattinata di domenica primo dicembre ad Abbazia Pisani: sul posto cinque mezzi dei vigili del fuoco e 15 pompieri, che stanno lavorando da un paio d'ore per mettere in sicurezza la stalla. Nessuna persona ferita, tutti gli animali sono stati messi in sicurezza.

(Notizia in aggiornamento)