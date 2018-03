A fuoco una stanza dell'ex Padovanelle: sul posto i vigili del fuoco, nessun ferito

Attimi di preoccupazione giovedì pomeriggio all'interno di una stanza dell'ex stabilimento Padovanelle.

L'episodio

Nella struttura, per cause ancora da accertare, è divampato un rogo: immediato l'intervento dei vigili del fuoco che dopo diversi minuti di lavoro hanno spento le fiamme. Sul posto anche la polizia che ha effettuato dei controlli. La struttura è stata più volte utilizzata dai senzatetto come rifugio: fortunatamente al momento dello scoppio del rogo nessuno si trovava all'interno.