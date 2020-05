Incendio lungo la strada, chiuso al traffico un tratto della provinciale 3 nella Bassa

Notizia in aggiornamento

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sono in corso le operazioni di spegnimento dell'incendio che nella trada mattinata di venerdì è divampato lungo il ciglio della strada provinciale 3, tra i comuni di Agna ed Arre in un tratto di aperta campagna. Ancora al vaglio le cause del rogo, che ha interessato alcune sterpaglie e alberi. I vigili del fuoco solo al lavoro dalle 14 circa, come fa sapere il sindaco di Agna, Gianluca Piva. Sul posto anche carabinieri e polizia locale. Il tratto di strada è stato momentaneamente chiuso e gli automobilisti sono invitati a utilizzare itinerari alternativi.