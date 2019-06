Scintille dal freno bloccato di un treno merci: raffica di incendi nei campi sulla Padova-Treviso

Il freno bloccato (per un guasto) dai ceppi di due vagoni di un treno merci che trasportava materiale ferroso ha causato scintille e quindi numerosi incendi innescatisi a partire da Trebaseleghe nei terreni più vicini alla linea ferroviaria: ha quasi dell'incredibile quanto è avvenuto in mattinata lungo la tratta Padova-Treviso.

Gli incendi

Almeno cinque - come riporta TrevisoToday - i roghi che i vigili del fuoco di Treviso e Castelfranco hanno dovuto spegnere: a Castelfranco Veneto in via del lavoro, ad Istrana in via Fratelli Bandiera, via Divisione Julia e via Divisione Folgore (in questi due casi interessato un tratto lungo 500 e 100 metri) e infine uno a Paese in via Lombardia (300 metri interessati). Il treno è stato fermato a Treviso e ora sarà sottoposto ai controlli del caso. Interessate dalle fiamme alcune sterpaglie. Per motivi di sicurezza sono stati fatti rallentare tutti i treni che dovevano percorrere la linea ferroviaria. La situazione è tornata ben presto alla normalità. Sull'episodio stanno svolgendo accertamenti gli agenti della polizia ferroviaria di Treviso.