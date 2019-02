La stufa manda in fiamme la casa di un pensionato, i pompieri arginano il rogo

Notizia in aggiornamento

Principio di incendio in un'abitazione privata di Bovolenta, dove il tempestivo intervento dei soccorritori ha permesso di domare il rogo prima che arrecasse danni seri.

L'intervento

L'allarme è scattato a metà pomeriggio di venerdì in una palazzina a due piani di via Gioacchino Rossini, poco lontano dal campo sportivo. All'interno dell'appartamento di un pensionato di 69 anni il malfunzionamento di una stufa ha portato allo sviluppo di un piccolo incendio. Fortunatamente l'uomo è riuscito a mettersi in salvo e allertare i vigili del fuoco. Arrivati da Abano Terme, hanno spento le fiamme che avevano già avvolto parte dei mobili di una stanza.

I soccorsi

Sul posto anche i carabinieri di Bovolenta per assistere i pompieri nei rilievi e accertare la causa del rogo, ricondotto a un problema della stufa. Il pensionato è in buona salute, non ha riportato ferite e non ha avuto bisogno di cure mediche. Nell'appartamento solo alcuni mobili sono rimasti danneggiati.