La stufa a legna innesca l'incendio: muro abbattuto per bonificare la canna fumaria

Paura e danni: incendio della canna fumaria in un'abitazione della Bassa Padovana

L'incendio

È accaduto nella serata di venerdì 25 ottobre a Merlara, in via Battipaglia: l'incendio è stato provocato da una stufa a legna. Per poter mettere in sicurezza l'abitazione i pompieri (arrivati da Este) hanno dovuto abbattere parte del muro della cucina così da poter ispezionare e bonificare il condotto di evacuazione dei fumi. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa 3 ore.