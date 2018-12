Una fatale dimenticanza e l'appartamento va a fuoco: evacuata una coppia

Pauroso incendio nel primo pomeriggio di venerdì in una frazione di Piazzola sul Brenta, con due coniugi costretti a trovare un'altra sistemazione perché il loro appartamento è inagibile.

La dinamica

Erano le 13.30 quando dalle finestre di un'abitazione al piano alto di un condominio di Vaccarino si è cominciato a veder uscire del denso fumo nero. Immediata la chiamata ai vigili del fuoco, arrivati al civico 43 di via Aldo Moro con due squadre da Padova e Cittadella. Il rogo aveva ormai attecchito e le fiamme divampavano nell'appartamento, alimentate anche dalle travi in legno del soffitto. Quando sono riusciti a domare l'incendio, che fortunatamente non ha causato feriti, i pompieri hanno capito che a innescarlo è stata una tragica dimenticanza. Uno dei coniugi, uscendo alle 12.40, aveva lasciato accesa e carica la stufa a legna: meno di un'ora è stata sufficiente al fuoco per invadere le stanze.

I danni

Fortemente danneggiato, l'appartamento è stato dichiarato inagibile e per il momento la coppia dovrà trovare una sistemazione alternativa. Assistiti dai carabinieri di Piazzola che hanno seguito i rilievi, hanno raccolto le poche cose che si sono salvate. Problemi anche all'alloggio accanto, parzialmente invaso dal fumo, ma senza danni seri. Intonse invece le altre tre abitazioni del palazzo.