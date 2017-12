Zona Industriale, prende fuoco una tensostruttura: muletti e carrelli in fiamme

Martedì alle 8.15, i vigili del fuoco sono intervenuti in corso Stati Uniti a Padova per il principio d’incendio all’interno di una tensostruttura di un’azienda che commercializza muletti e carelli elevatori. I pompieri sono arrivati con due squadre hanno completato lo spegnimento di un muletto, iniziato dagli addetti presenti con degli estintori, evitando la propagazione delle fiamme all’intera struttura adibita a deposito.

MESSA IN SICUREZZA.

Poi hanno proceduto all’aereazione del capannone invaso dal fumo. E' stato danneggiato un muletto e qualche metro quadro della parete laterale della tensostruttura. Sono ancora in corso di accertamento da parte dei tecnici dei vigili del fuoco le cause che hanno innescato le fiamme. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza del luogo sono terminate dopo circa due ore.