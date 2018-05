Corto circuito, a fuoco un terrazzino di un appartamento: i pompieri domano le fiamme

Incendio in un terrazzo di un'abitazione privata a Borgoricco il primo maggio.

L'intervento

Poco prima delle ore 8.30 di mercoledì i vigili del fuoco sono intervenuti in via Dandolo per un rogo divampato nella terrazza al primo piano di un appartamento. I pompieri accorsi da Padova hanno spento le fiamme che hanno bruciato un mobiletto con dentro contenitori dei rifiuti differenziati. Danni da fumo anche alla facciata del palazzo. Le cause dell’incendio sono al vaglio della squadra dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso son terminate dopo circa un’ora.