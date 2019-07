Fiamme sul tetto del condominio, sul terrazzo divampa un incendio

I vigili del fuoco sono ancora al lavoro per determinare l'esatta causa che ha portato all'innesco dell'incendio che alle 17 di giovedì ha interessato il terrazzo di un appartamento all'ultimo piano in via Vasari a Cadoneghe.

L'intervento

Vista l'altezza della zona interessata i pompieri di Padova sono intervenuti con un'autopompa, un'autobotte e l'autoscala, riuscendo a circoscrivere le fiamme evitando che raggiungessero anche l'interno dell'abitazione. A bruciare sono stati i tendoni che componevano un gazebo e il rivestimento isolante del muro esterno, andati distrutti. Fortunatamente però i danni sono stati limitati a quella parte del terrazzo e non ci sono stati feriti. Nelle stanze che affacciano sull'esterno è entrato del fumo, ma l'abitazione è pienamente agibile.