Il tetto va a fuoco, risveglio da brivido: ore per domare le fiamme, ingenti i danni

L'allarme è scattato poco dopo le 7 di stamattina in una villetta di via Quattrocà dove il tetto è andato a fuoco sprigionando in pochi minuti una densa nube di fumo che ha attirato l'attenzione di diversi residenti.

Le operazioni di spegnimento

Sul posto, tra le frazioni di Sant'Andrea e Pionca, sono intervenuti in forze i pompieri con quattro automezzi tra cui un'autoscala e undici operatori. Dalle 7.45 hanno lavorato alacremente per circoscrivere le fiamme riuscendo a evitare che il rogo intaccasse anche il resto della costruzione a due piani. Per estinguere l'incendio e mettere in sicurezza la casa sono servite più di cinque ore di lavoro.

I danni alla struttura

Ingenti i danni alla copertura in legno, che è bruciata con facilità. Oltre a ridurre in cenere il tetto, il fuoco ha anche completamente distrutto l'impianto fotovoltaico che vi era installato. Le cause all'origine dell'incendio per il momento sono ancora al vaglio dei vigili del fuoco. Nessuno è rimasto ferito e i piani inferiori dello stabile non hanno subito danni gravi.