A fuoco il tetto in legno di un bar: i pompieri evitano che le fiamme raggiungano una casa

Paura nella notte tra mercoledì e giovedì verso l'1 per un incendio che ha costretto i vigili del fuoco a circoscrivere le fiamme per evitare che colpissero un'abitazione.

L'intervento e il rogo

I pompieri sono intervenuti in via Semitecola a San Pietro in Viminario per un incendio che ha bruciato una tettoia in legno di una casetta attigua all’abitazione principale e una tenda da sole. Gli operatori, accorsi dal distaccamento di Este con due automezzi, hanno spento l’incendio, evitando la propagazione delle fiamme all’abitazione poco distante dalla tettoia. Le cause del fuoco, probabilmente innescate da un’anomalia elettrica, sono al vaglio delle squadre intervenute. Le operazioni di messa in sicurezza del posto sono terminate dopo circa tre ore.