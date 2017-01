Scoppia un incendio in una tettoria di legno: struttura bruciata, salvata la casa vicina

Nel pomeriggio di mercoledì i vigili del fuoco sono intervenuti a in via Sabbionara nel comune di Monselice per l’incendio divampato sotto una tettoia chiusa perimetralmente di un’abitazione.



VIGILI DEL FUOCO. I pompieri intervenuti da Este con due squadre sono riusciti a circoscrivere le fiamme al sottoportico andato completamente bruciato, evitando l’estensione del rogo alla casa. L’incendio ha distrutto le travature in legno della copertura e intaccato esteriormente la porta d’ingresso e alcune finestre, ma senza penetrare all’interno dell’edificio. I vigili del fuoco stanno ultimando le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza della struttura. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco.