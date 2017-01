Incendio in abitazione a Torreglia, salvati tra fiamme e gelo due donne con due bambini

Un devastante incendio è divampato alle 2.20 della notte tra domenica e lunedì in un appartamento di un'abitazione a due piani in via Montegrotto a Torreglia. Le alte fiammate erano visibili in lontananza. All'interno due coppie di parenti, con bambini, tratti in salvo tra le lingue di fuoco, il fumo e la morsa del gelo dai soccorsi dei vigili del fuoco, intervenuti con 4 mezzi e 15 uomini, e del Suem 118. Dei rilievi si sono occupati i carabinieri della stazione di Teolo.

LE CAUSE. Secondo i primi riscontri, il rogo sarebbe scaturito da cause accidentali: un cortocircuito di una presa elettrica in salotto avrebbe dapprima incendiato il divano, poi le fiamme si sarebbero propagate a tutte le stanze dell'abitazione al primo piano. All'interno una famiglia in affitto, composta da un 30enne romeno, assieme alla compagna convivente, una 37enne padovana, e i loro due figli di un anno e mezzo e 9 anni. Con loro si trovavano anche i cognati, un 53enne e una 52enne, entrambi padovani e residenti sempre a Torreglia, in via Miramonti.

IN PIGIAMA. I pompieri di Abano, arrivati per primi sul luogo, hanno evacuato attraverso la scala la cognata col bambino rifugiatisi in un poggiolo e la mamma con il più piccolo, rimasta invece bloccata in una stanza della casa. I due uomini sono invece riusciti a uscire dalla casa autonomamente, prima dell’arrivo dei soccorsi. In ausilio sono poi intervenuti anche i vigili del fuoco da Padova, che hanno spento l’incendio dell’abitazione, sviluppatosi al primo piano della casa, evitando l’estensione all’intera abitazione. Le persone evacuate, che indossavano solo il pigiama, sono state ospitate nei mezzi dei pompieri nell’attesa dell’arrivo del personale del Suem 118. Il padre e i due bambini sono stati trasportati in condizioni non gravi alla casa di cura di Abano per un accertamento medico, in quanto avevano inalato del fumo.

CASA INAGIBILE. L'abitazione, completamente incendiata al primo piano, al momento è stata dichiarata inagibile. Sul posto anche il sindaco e la protezione civile, che ha provveduto a buttare del sale per evitare la formazione di ghiaccio per l’utilizzo dell’acqua dello spegnimento dell’incendio. Le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’alloggio sono terminate all’alba, intorno alle 6.