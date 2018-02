Incendio divampa in un capannone agricolo: distrutto un trattore parcheggiato

I vigili del fuoco di Piove di Sacco e i carabinieri di Codevigo sono accorsi in via Giovanni Bellini, in località Conche, per domare un incendio divampato all'interno di un capannone e per indagare sulle cause del rogo.

I fatti

Le fiamme si sono propagate da un trattore marca New Holland parcheggiato nella rimessa, che è stato completamente distrutto. Secondo i soccorritori l'incendio sarebbe scoppiato per cause accidentali, probabilmente un cortocircuito, mentre si esclude l'ipotesi del dolo.