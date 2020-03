Il treno incendia la sterpaglia: a fuoco anche un'auto. Il sindaco: «Chiudete le finestre»

Incendio nel primo pomeriggio di lunedì alle porte di San Martino di Lupari.

Il rogo

Poco prima dopo le 14 dalla frazione Casoni è partita la segnalazione che ha richiamo sul posto i vigili del fuoco e le forze dell'ordine insieme alla protezione civile. A quanto ricostruito, un treno in transito lungo la linea ferroviaria Vicenza-Treviso ha innescato con il suo passaggio una serie di scintille che hanno appiccato il fuoco alle sterpaglie lungo la via ferrata. Le fiamme hanno riguardato vari tratti per circa tre chilometri, con particolare intensità nel tratto fra via Monte Cimone e via Casoni dove un veicolo privato che era parcheggiato in una rimessa lungo la ferrovia è stato divorato dal fuoco.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'appello del sindaco

Sul posto si è precipitato anche il sindaco Corrado Bortot che preso atto della situazione ha diramato un avviso per tutti i concittadini residenti nelle vicinanze invitandoli a tenere chiuse porte e finestre per evitare l'inalazione dell'abbondante fumo. La colonna scura si è vista anche a grande distanza mentre i pompieri operavano per mettere in sicurezza la zona e polizia locale e carabinieri eseguivano i rilievi del caso.