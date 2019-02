Brucia casa rurale: tre famiglie evacuate, una persona ustionata e una intossicata

Incendio giovedì sera in una casa rurale di Gazzo Padovano. I vigili del fuoco sono intervenuti verso le 20.30 in via Pastoreria per il rogo che ha riguardato una grossa abitazione a due piani.

Ustionati e intossicati

Sul posto sono accorsi i pompieri insieme ai sanitari del Suem. Le tre famiglie che vivono all’interno dell’abitazione sono riuscite a scappare prima di rimanere imprigionate. Per due di loro è stato necessario il ricovero in ospedale. Un uomo di trent'anni è stato portato a Camposampiero con ustioni al volto mentre per un’anziana è stato necessario il trasporto in pronto soccorso per sintomi da intossicazione. I vigili del fuoco accorsi da Cittadella e Padova con cinque automezzi e 16 operatori hanno circoscritto e spento le fiamme che hanno interessato il primo e il secondo piano oltre al tetto. Le cause dell'incendio sono ancora in corso di accertamento.