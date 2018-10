Terrazzo invaso dal fuoco: mattina di paura in un condominio per un improvviso incendio

Principio di incendio la mattina del 1 ottobre nella prima periferia di Abano Terme. Nonostante i segni ben visibili all'esterno dell'abitazione, non si registrano feriti.

La dinamica

L'allarme è scattato alle 9 di lunedì mattina, quando in un appartamento al secondo piano di una palazzina in via Carota si sono sprigionate fiamme e un denso fumo nero. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo sarebbe scaturito dal terrazzo, che porta i segni del nerofumo che hanno interessato tutta la facciata del condominio. I vigili del fuoco di Padova sono riusciti a domare le fiamme prima che si propagassero ad altri alloggi e, con i carabinieri del Nucleo radiomobile di Abano, hanno effettuato i rilievi. Sgomberati gli abitanti e messo in sicurezza lo stabile, sembra che il rogo si partito per cause accidentali e nessuno è rimasto ferito. I danni hanno interessato la parte esterna, in particolare il terrazzo e le finestre dell'appartamento.