Un fulmine improvviso e la legnaia va a fuoco. Deposito distrutto, paura per la casa vicina

Un intero deposito di legna in fiamme, con il rogo che arriva a lambire la casa mettendo in pericolo gli abitanti. Fortunatamente, grazie all'intervento di pompieri e carabinieri, l'incendio non ha avuto gravi conseguenze.

L'incidente

Un fulmine violento e improvviso, che colpisce proprio la rimessa in cui è custodita la legna ormai secca. Una scintilla e la catasta prende fuoco, venendo divorata dalle fiamme in pochi minuti. Se ne sono accorti quando ormai le fiamme erano arrivate a intaccare anche l'abitazione vicina e la pronta chiamata ai soccorritori ha permesso di evitare il peggio.

Le operazioni

Attorno alle 18 il rogo che ha colpito la legnaia di un'abitazione in via Dante Alighieri, nelle campagne di Grantorto, è stato domato. Niente da fare per la rimessa, andata completamente bruciata insieme al suo contenuto, stipati in attesa del prossimo inverno. Danneggiata ma in modo non serio l'abitazione confinante, dove le fiamme non hanno attecchito. Insieme ai vigili del fuoco impegnati nello spegnimento, sul posto sono arrivati anche i carabinieri per i rilievi del caso, che hanno appurato la natura accidentale dell'incendio.