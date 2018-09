Fiamme all'alba nel casolare abbandonato: tutte da chiarire le cause del rogo

Le fiamme hanno avvolto una cascina abbandonata, ma l'intervento tempestivo dei pompieri ha evitato il propagarsi del rogo.

La segnalazione

L'allarme è scattato attorno alle 5.30 di martedì, quando i vigili del fuoco sono stati chiamati a intervenire per domare un incendio a Solesino. Il fuoco è divampato all'interno di un casolare che si trova all'incrocio tra via Spin e via Gioberti, nei pressi del campo da calcio. L'abitazione, disabitata da tempo, è ridotta a un rudere ormai invaso dalla vegetazione. Ancora da chiarire le cause del rogo, anche se per il momento non si esclude nessuna ipotesi.

L'intervento

I pompieri di Este sono riusciti a domare le fiamme senza che si espandessero all'intera struttura. Fortunatamente le case nei dintorni non sono state coinvolte nel rogo e non si registrano feriti. Sono servite un paio d'ore per estinguere del tutto l'incendio, mentre ai carabinieri sono affidati i rilievi.