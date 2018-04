Appartamento in fiamme per un cortocircuito, anziana donna finisce al pronto soccorso

Il rogo ha invaso una delle stanze ed è stato fortunatamente arginato prima che attecchisse nel resto della casa. L'anziana donna è stata portata in ospedale.

L'incendio

L'episodio è avvenuto nell'abitazione di una 85enne che vive sola in vicolo delle Terme nel centro di Abano. Nel pomeriggio di mercoledì l'anziana donna è riuscita a contattare i soccorsi, chiedendo aiuto per un principio di incendio divampato improvvisamente nel bagno della casa. Le fiamme hanno invaso in poco tempo il piccolo locale e solo il tempestivo arrivo dei vigili del fuoco e dei carabinieri ha evitato che si propagassero al resto dell'edificio.

Le cause

Al termine delle operazioni la donna, che non ha riportato ferite, è stata accompagnata in ospedale in via precauzionale per alcuni controlli. Il rogo sembra essere scaturito dal malfunzionamento di una stufetta elettrica lasciata accesa nel bagno, che avrebbe generato un cortocircuito. Il resto dell'abitazione non ha riportato danni, eccetto quelli causati dal denso fumo.