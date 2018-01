Incendio a Villa Cavalli Lugli: le fiamme distruggono il tetto della storica barchessa

Apprensione domenica mattina per le sorti della settecentesca Villa Lugli-Cavalli a Bresseo di Teolo. Poco dopo le 8 un incendio ha distrutto una decina di metri quadrati del tetto della barchessa in via Euganea, nel locale destinato a serra e ricovero attrezzi.

L’INCENDIO

Stando a quanto rilevato dai vigili del fuoco a innescare le fiamme sarebbe stato un corto circuito dell’impianto elettrico. Le fiamme non si sono propagate all’immobile principale che è rimasto intatto. Ad accorgersi che qualcosa non andava il custode della villa che ha subito allertato i pompieri, accorsi sul posto e che in due ore hanno domato l’incendio evitando danni alla struttura. I vigili del fuoco hanno provveduto poi alla messa in sicurezza dell’intera area e verso mezzogiorno le manovre si sono concluse. Molti curiosi e residenti hanno assistito alle operazioni di spegnimento, tirando un sospiro di sollievo quando hanno visto che i danni sono stati relativamente limitati.