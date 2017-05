Carcere in mano alle cooperative? L'ex direttore Pirruccio, indagato per falso in atto pubblico

Finisce nella bufera il carcere Due Palazzi di Padova e in particolare l'ex direttore Salvatore Pirruccio ora sotto indagine per falso in atto pubblico.



LE INDAGINI. Come riportano i quotidiani locali, le indagini sono scattate subito dopo il 2014 quando le indagini avevano portato a scoprire un traffico di telefoni cellulari e droga all'interno della prigione. A seguito di quell'inchiesta le forze dell'ordine hanno scoperto il declassamento di alcuni detenuti che da un regime di massima sicurezza sono passati ad uno di detenzione più soft. Insomma praticamente liberi alcuni arrestati "pericolosi" tar cui assassini per permettere loro di occupare un impiego di lavoro. Il tutto, secondo le indagini, per assecondare le richieste delle cooperative. L'ex direttore, infatti, sarebbe stato sottomesso alle loro richieste finendo per compiere anche l'operazione ora finita nel mirino della procura. L'ex direttore aveva lasciato l'incarico nel carcere nel 2015.