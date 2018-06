Rogo Grenfell Tower, errori nella gestione dell'evacuazione: le 2000 pagine di perizia

Sono state depositate oltre 2000 pagine di documenti sull’incendio della Grenfell Tower di Londra, dove per le fiamme persero la vita 72 persone, tra cui la padovana Gloria Trevisan e il fidanzato Marco Gottardi che erano a Londra per motivi di lavoro e di studio.

I responsabili

Secondo la documentazione depositata emerge come il rogo sia avvenuto per una violazione in materia di sicurezza sul lavoro. L’altro punto dell’inchiesta riguarda le tempistiche sull’evacuazione. Secondo i periti questa sarebbe avvenuta solo 30 minuti dopo il propagarsi degli incendi. Vi sarebbe quindi un errore umano nella gestione dell’emergenza oltre ai problemi strutturali.