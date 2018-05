Acciaierie Venete, periti in fabbrica: dieci ore di analisi per capire i malfunzionamenti

Mercoledì i tecnici incaricati sono entrati ad Acciaierie Venete e vi sono rimasti dalla mattina fino al pomeriggio inoltrato per la perizia voluta dalla procura di Padova. Nella struttura lo scorso 13 maggio una siviera contenente acciaio fuso si è rotta. La bomba di calore provocata dallo sversamento ha ferito quattro persone di cui due ancora gravissime e ricoverata a Padova e Cesena.

Le prove

Insieme ai periti è stato messo in moto l’impianto per verificare il movimento. Ora toccherà ai tecnici stessi elaborare i dati raccolti e farli poi esaminare dalla procura. In tutto sono sette al momento le persone iscritte nel registro degli indagati per lesioni colpose.