Tragico incidente: anziana muore dissanguata in casa, non rispondeva al telefono da ore

Vigili del fuoco e polizia sono intervenuti martedì mattina in via Siracusa, dove la donna è stata trovata morta nella sua abitazione. Si indaga sulla causa della morte, che potrebbe dipendere da un malore o da un tragico incidente.

Le ultime ore

Lunedì pomeriggio l'anziana vittima aveva trascorso qualche ora in compagnia di un'amica e dopo il rientro a casa altre conoscenti avevano provato a contattarla al telefono senza ricevere risposta, tanto che gli inquirenti pensano che già a quell'ora la donna potesse essere deceduta. La 78enne, che non era sposata, non aveva figli e viveva sola nell'appartamento, stamattina non è uscita di casa, destando la preoccupazione dei vicini che hanno chiamato i soccorsi.

Il ritrovamento del cadavere

Non ricevendo alcuna risposta al citofono, i pompieri sono entrati in casa passando per il terrazzino al primo piano rimasto aperto. Una volta dentro, si sono trovati davanti una scena agghiacciante: una grande quantità di sangue sul pavimento e il corpo ormai esanime dell'anziana riverso su una vetrata in frantumi. Per la donna non c'è stato nulla da fare.

L'autopsia

Secondo una prima ricostruzione la vittima sarebbe finita addosso alla porta a vetri, sfondandola e ferendosi a un braccio, recidendone le arterie principali. Dopo i rilievi e la rimozione della salma, il pubblico ministero ha disposto l'autopsia. Il medico legale intervenuto sulla scena non è infatti riuscito a determinare se la morte sia stata causata dal dissanguamento dopo una caduta accidentale oppure se la donna sia finita contro il vetro in seguito a un malore. É esclusa la partecipazione di terze persone, poiché la casa non presenta segni di effrazione e sono stati recuperati alcuni contanti e i gioielli dell'anziana.

Notizia in aggiornamento