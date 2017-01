Incidente auto-camion a Mestrino, indagata la moglie della vittima per omicidio stradale

Nello scontro avvenuto lo scorso giovedì 5 gennaio in via Mestrina, lungo la strada regionale 11, il marito aveva perso la vita: Alfredo Piva, per il quale, purtroppo, non c'è stato da subito nulla da fare.



OMICIDIO STRADALE. Lei invece, la moglie pensionata, pur rimasta ferita è sopravvissuta ma dovrà rispondere del reato di omicidio stradale per essere andata a sbattere contro un autoarticolato parcheggiato in divieto di sosta. La Procura dice che si tratta di un atto dovuto e che permetterà il proseguo delle indagini. Per il camionista, invece, parcheggiato doveva non doveva trovarsi, potrebbe scattare solo la sanzione prevista. La comunità si stringe attorno alla famiglia dei due coniugi, molto conosciuti ad Arlesega. I funerali si terranno nei prossimi giorni non appena arriverà il nulla osta del Magistrato.