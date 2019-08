"C'è un incidente in tangenziale": la notizia corre su Facebook per evitare le code

"Ore 23 in direzione Padova Est proprio sul cavalcavia che stanno sistemando, incidente stradale con ambulanza e moto a terra. Colonna di 2 km. Passaggio alternato regolato dalla municipale con colonna anche da chi viene dall'Ikea". Un'accurata cronaca in tempo reale, insomma. Disponibile su Facebook: i social network, infatti, sono sempre più spesso i mezzi preferiti dagli automobilisti per segnalare code, incidenti e quant'altro.

L'incidente

La suddetta descrizione è comparsa ieri su "Traffico Live Tangenziali di Padova", gruppo pubblico da poco creato su Facebook. E si riferisce a quanto accaduto nella serata di sabato 3 agosto, con uno scontro auto-moto (centauro ferito e trasportato in ospedale) in corso Argentina proprio all'altezza del ponte di via Vigonovese in via di sistemazione. Risultato: inevitabili code, nonostante il "tam tam" sui social network. E questo è solo un esempio...