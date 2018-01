Trasporta un escavatore troppo alto e spacca un ponte: sul posto i vigili del fuoco

Transita con il trattore e un rimorchio che trasportava fuori sagoma in altezza un escavatore e danneggia il sottopasso autostradale dell’autostrada A13 in via Campolongo a Due Carrare.

L'INTERVENTO

Il braccio della macchina operatrice ha toccato la sommità causando delle lesioni a tre travi. I pompieri intervenuti da Padova intorno alle ore 13.30 con due squadre, tra cui l’autoscala e un funzionario, hanno effettuato una verifica del manufatto, presenti anche il personale tecnico dell’autostrada e della provincia. La circolazione del sottopasso è stata interdetta mentre per l’arteria autostradale è stato deciso il transito a velocità ridotta per la corsia interessata dalle travi sottostanti danneggiati. L'intervento di puntellamento della struttura si concluderà mercoledì in tarda serata.