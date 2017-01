Incidente a Campo San Martino, camion va a sbattere contro platano: salvo l'autista

Incidente stradale giovedì pomeriggio alle ore 16.30 circa lungo via Valsugana a Campo San Martino.



INCIDENTE. I vigili del fuoco sono intervenuti per un camion andato a sbattere contro un platano. I pompieri di Cittadella hanno messo in sicurezza il mezzo mentre l’autista è riuscito autonomamente a uscire dalla cabina. Il personale del 118 ha assistito il conducente del mezzo pesante uscito incolume dall’incidente.