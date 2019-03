Investe un ciclista e gli frattura la scapola: inchiodato dall'alcoltest, era alticcio

L'investimento risale al pomeriggio di martedì a Fossona, frazione del comune di Cervarese Santa Croce.

L'incidente

Transitando lungo via Roma un sessantunenne residente in zona ha accidentalmente urtato con la sua automobile un ciclista. Quest'ultimo è caduto rovinosamente a terra e una volta medicato all'ospedale di Padova gli è stata riscontrata una frattura della scapola che per guarire completamente richiederà circa un mese.

Gli accertamenti

Mentre l'ambulanza prendeva incarico il ferito, sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri di Bastia di Rovolon per i rilievi. Interrogato l'investitore che è uscito illeso dallo scontro, per lui è stato richiesto il test alcolimetrico per verificare se si fosse messo al volante in stato di alterazione. Sospetto confermato dall'esame, che ha registrato un valore di 1,00 g/l, il doppio rispetto al consentito. Il giorno dopo l'incidente l'uomo si è visto recapitare una denuncia per guida in stato di ebbrezza, a cui si aggiungono una sanzione e il ritiro della patente.