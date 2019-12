Termina contro un platano, il tasso alcolemico è tre volte e mezzo oltre il limite: 31enne nei guai

Si era schiantato contro un platano in piena notte. Uno scontro talmente violento che sono dovuti accorrere i pompieri per estrarlo dalle lamiere usando cesoie e divaricatori idraulici. E a distanza di oltre due mesi si è scoperta la causa: B.R., 31enne residente ad Arzergrande, è stato denunciato dai carabinieri di Codevigo per guida in stato di ebbrezza.

I fatti

L'incidente risale alla notte tra venerdì 11 e sabato 12 ottobre ed era avvenuto in via Leopardi a Correzzola: l'uomo si trovava alla guida della sua Nissan Qashqai quando ha perso il controllo dell'auto finendo contro l'albero. Una volta estratto dall'abitacolo il personale del Suem lo ha prima stabilizzato e quindi trasportato all'ospedale civile di Padova, dove è stato sottoposto ad accertamenti sanitari . Che non gli hanno dato scampo: il 31enne è risultato positivo all'assunzione di alcol con un tasso pari a 1,81 g/l, vale a dire oltre tre volte e mezzo il limite consentito. Oltre alla denuncia è inevitabilmente scattato il ritiro della patente.