Bimbo di 3 anni travolto dal cancello: soccorso da un vicino ed elitrasportato

Attimi di terrore giovedì mattina a San Martino di Lupari dove un bambino è rimasto coinvolto in un grave incidente domestico.

L'incidente

L'allarme è scattato alle 10.30 quando un uomo residente in via Sant'Antonio ha assistito a una scena tremenda. Il figlioletto dei vicini di casa giocava nel giardino della sua abitazione quando è rimasto schiacciato nella caduta di un cancelletto in ferro che lo ha travolto. A quanto ricostruito dai carabinieri intervenuti subito dopo, l'oggetto metallico era poggiato a ridosso di una recinzione. Il piccolo vi si è aggrappato provocandone lo spostamento e la caduta. É rimasto intrappolato soltanto qualche istante poiché il vicino è immediatamente intervenuto soccorrendolo e liberandolo insieme ai genitori.

I soccorsi

Il 118 ha fatto alzare in volo l'elicottero del Suem che ha preso in carico il bimbo trasferendolo d'urgenza a Padova dove è ora ricoverato nel reparto di Pediatria. La prognosi resta riservata ma a quanto accertato dai sanitari sul luogo dell'incidente la giovane vittima non verserebbe in pericolo di vita.