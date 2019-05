Dimentica le chiavi: tenta di scavalcare il cancello e si trafigge. Anziana soccorsa in elicottero

L'elicottero del Suem si è alzato in volo in direzione di Rovolon attorno alle 11 di giovedì per soccorrere un'anziana del posto rimasta ferita in un incidente domestico.

L'infortunio

La donna, di 76 anni, era all'esterno della sua abitazione in via Mazzini a Bastia. Poco prima era uscita ma, rendendosi conto di aver dimenticato le chiavi, ha provato a rientrare scavalcando la recinzione metallica. Si è però sbilanciata e cadendo l'ha urtata violentemente con una gamba. Si è procurata una profonda ferita al polpaccio che, vista l'età della vittima, ha portato i soccorritori a chiedere l'intervento dell'elisoccorso.

Le indagini

I suoi lamenti sono stati sentiti da una vicina che ha immediatamente allertato il 118. I vigili del fuoco l'hanno recuperata e affidata ai paramedici mentre sul posto intervenivano i carabinieri di Teolo. A loro spetterà chiarire la dinamica e le cause dell'incidente. La donna, trasferita all'ospedale di Padova, non sarebbe in pericolo di vita.