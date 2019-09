Ferita dopo la caduta: si era arrampica sul ponte per raccogliere i fichi lungo il Piovego

Non ha resistito alla tentazione di cogliere i succosi frutti maturi, ma uno sbilanciamento l'ha fatta ruzzolare sul selciato suscitando non poca apprensione nei passanti.

La caduta

Protagonista dell'incidente è una donna di 73 anni, originaria di Mestre. Nella tarda mattinata di lunedì l'anziana ha raggiunto il ponte San Leonardo dove, dal lato di via Savonarola, cresce un antica pianta di fico carica di frutti ormai maturi. L'albero poggia sulla sponda del canale, ma le sue fronde superano il muro lungo la strada e la balaustra in pietra del ponte. Lì si è arrampicata la donna per fare incetta di fichi freschi, mettendo però un piede in fallo e finendo a terra. Un volo di circa un metro, che però l'ha lasciata per qualche minuto dolorante sui ciottoli.

I soccorsi

Alle 12 erano molte le persone di passaggio in zona, che hanno dato tempestivamente l'allarme facendo arrivare un'ambulanza della Croce Rossa. A scopo precauzionale sono intervenuti anche i vigili del fuoco, oltre ai carabinieri per i rilievi. Nonostante lo spavento iniziale la mestrina non ha riportato ferite serie, ma solo qualche contusione che guarirà in pochi giorni.