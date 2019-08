Dramma sfiorato mentre lavora nell'orto: la gamba si incastra nel macchinario

É dovuto correre al pronto soccorso un 80enne di Borgoricco, vittima di un incidente nell'orto di casa.

L'infortunio

Mercoledì l'uomo stava lavorando un appezzamento di terra attorno a casa, in via Favariego nelle campagne di Borgoricco. Era intento nell'aratura con un motocoltivatore quando poco prima di mezzogiorno si è ferito. Stava per rincasare per il pranzo, ma per cause ancora da chiarire è stato sbalzato in avanti, forse per un blocco dell'attrezzo. É così piombato sullo strumento, restandovi incastrato con la gamba sinistra.

Le ferite

Fortunatamente nell'impatto non sono rimasti lesi organi vitali e i richiami dell'80enne hanno attirato l'attenzione della moglie che ha allertato i soccorsi. Il pensionato è quindi stato liberato e trasferito all'ospedale di Camposampiero, dove è stato medicato e ricoverato. Nonostante la ferita e lo shock è stato dichiarato fuori pericolo di vita. Nel giardino di via Favariego sono intervenuti i carabinieri di Campodarsego per chiarire i dettagli di quello che si è configurato come una tragica fatalità.