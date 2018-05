Il braccio si incastra nelle lame della motozappa mentre ara: si valuta l'amputazione

Grave incidente domestico domenica pomeriggio attorno alle 15 all'interno dell'abitazione di un 52enne residente in via Canaletta ad Anguillara.

L'incidente

L'uomo stava arando il proprio campo con la motozappa quando ad un tratto, per cause ancora al vaglio dei tecnici dello Spisal, l'avambraccio destro gli è rimasto incastrato tra le lame dell'attrezzo. Indispensabile a quel punto la chiamata ai vigili del fuoco che intervenuti immediatamente sul posto insieme ai carabinierihanno provveduto a smontare il macchinario agricolo per liberare l'arto. Sul posto l'elisoccorso del 118 che ha trasportato d'urgenza l'agricoltore all'ospedale di Padova. Secondo un primo bollettino medico, risulterebbe necessaria l'amputazione dell'arto.