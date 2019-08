Salta una ruota, mietitrebbia in bilico sul ciglio della strada rischia di ribaltarsi

Poteva richiedere un intervento di recupero ben più complesso il guasto che giovedì mattina ha interessato una mietitrebbiatrice nelle campagne di Anguillara Veneta. Le operazioni dei pompieri sono durate due ore e mezza causando qualche rallentamento alla circolazione.

I soccorsi

L'allarme è scattato poco prima delle 7, quando l'uomo alla guida del trattore è finito parzialmente fuori strada. Il veicolo ha infatti perso una ruota mentre percorreva una strada di campagna, finendo con il lato destro sul terreno esterno alla carreggiata, in bilico sul fosso sottostante. Il conducente è riuscito a uscire dalla cabina di guida ma riportare il mezzo in strada è stato impossibile. I vigili del fuoco di Este sono quindi intervenuti con un'autogrù, ancorandolo e riportandolo sull'asfalto. Appurato che il distaccamento della ruota era stato causato dalla rottura di alcuni bulloni, sul posto sono state eseguite le riparazioni del caso per far ripartire la mietitrebbia. Le operazioni hanno portato a qualche minuto di rallentamento del traffico, completamente rientrato alle 9.30.