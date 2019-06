Esce di strada da solo all'alba: aveva un tasso alcolemico quattro volte sopra al consentito

Un'uscita di strada autonoma e anomala. Ma la spiegazione è prontamente arrivata: denuncia per guida in stato di ebbrezza e ritiro della patente per D.Z., marocchino residente a Dolo.

I fatti

È successo nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 giugno a Piove di Sacco: il nordafricano è uscito di strada da solo alle ore 5 circa. E all'arrivo dei carabinieri si è subito capito il motivo: l'uomo è stato trovato con un tasso alcolemico di 2.03 g/l, oltre quattro volte il limite consentito.