Asiago, incidente in montagna: fratellini sbalzati dal bob, ricoverati in ospedale

I due bambini, di 5 e 8 anni, originari di Padova, si trovavano sul comprensorio sciistico del Vicentino quando, per cause in corso di accertamento, si sarebbero ribaltati. Entrambi versano in gravi condizioni uno all'ospedale di Padova e uno di Vicenza