Cade un albero, colpito in testa un imprenditore dell'Alta: gravissimo un 70enne

Gli è caduto un tronco sulla testa, fratturandogli la scatola cranica. Gravissimo incidente sul lavoro giovedì mattina nella Bassa Veronese. Un imprenditore di 70 anni di Grantorto è stato elitrasportato all’ospedale Borgo Trento nel capoluogo scaligero in codice rosso.

L’incidente

Tutto è avvenuto attorno alle 9, quando il co-titolare della ditta Gazzetto che ha sede nell’Alta era impegnato con alcuni colleghi in un pioppeto a Bonferro di Sorgà, vicino al confine con la provincia di Mantova. Per motivi ancora al vaglio dello Spiasa e dei carabinieri di Nogara intervenuti, un tronco si è staccato colpendo l’uomo alla testa. Immediati i soccorsi, con l’elicottero atterrato vicino al luogo dell’incidente. I sanitari hanno intubato il 70enne, ricoverandolo poi in terapia intensiva a Verona con la frattura della teca cranica.