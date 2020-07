Cronaca Massanzago / Via Cornara

Incidente sul lavoro: operaio cade da una scala e si rompe la gamba sinistra

In una ditta del Padovano un dipendente è scivolato mentre si trovava in cima a una scala. È stato portato all'ospedale di Camposampiero, mentre i carabinieri si recavano in azienda per accertare la dinamica