Falange recisa nella Bassa, piede schiacciato nell'Alta: ancora incidenti sul lavoro nel Padovano

Altri due incidenti sul lavoro. E la striscia si allunga: dopo il 50enne di Montagnana un altro operaio è rimasto vittima di un infortunio molto simile mentre stava utilizzando un macchinario.

Il primo infortunio

L'incidente si è verificato in una ditta di Candiana: T.E., operaio 21enne di Conselve, era alla prese con una macchina perforatrice quando per cause ancora in corso di accertamento la mano è terminata sotto allo strumento, recidendogli la falange del pollice della mano destra. Immediato l'intervento dei soccorsi e dei carabinieri di Agna.

Il secondo infortunio

Il secondo caso è accaduto in un magazzino di via dell'Artigianato a Grantorto: A.M., 47enne tunisino e dipendente di una cooperativa, si è schiacciato un piede durante alcune operazioni di carico e scarico ed è stato giudicato guaribile in 12 giorni. Sul posto i carabinieri della locale stazione