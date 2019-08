Viene travolto dal muletto mentre ripristina il sistema d'allarme: ferito un 56enne

Viene investito dal muletto mentre sistema l'impianto elettrico e si spappola la gamba sinistra. L'ennesimo incidente sul lavoro è accaduto nel pomeriggio di venerdì, verso le 17.30, all'interno della ditta Loima srl di Borgoricco in via dell'Industria.

L'incidente

All'interno dell'azienda specializzata nella produzione e nella lavorazione di materie plastiche un 56enne di Santa Giustina in Colle che lavoro come dipendente della ditta Marangon Impianti Elettrici mentre stava effettuando un intervento di ripristino dell'impianto di allarme è stato investito da un carrello elevatore condotto da un coetaneo che lavoro per conto della Loima. Il ferito è stato soccorso dai colleghi in attesa dell'intervento dei sanitari del Suem 118. Trasportato nel pronto soccorso di Camposampiero gli è stata riscontrata la frattura esposta di due ossa della gamba. Ricoverato nel reparto di ortopedia è subito stato sottoposto a intervento chirurgico: fortunatamente non si trova in pericolo di vita. Allo Spisal di Camposampiero il compito di eseguire tutti gli accertamenti per appurare eventuali responsabilità.