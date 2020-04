Agricoltore perde l'equilibrio e viene travolto dal trattore: per lui fratture multiple

Grave infortunio sul lavoro nella mattinata di mercoledì a Santa Giustina in Colle nell'Alta Padovana dove un agricoltore è rimasto ferito mentre lavorava nei campi.

Fratture multiple

L'episodio si è verificato in via Centoni: un uomo classe 1958 ha perso l'equilibrio mentre stava salendo nel suo trattore, sbattendo violentemente il busto contro un rimorchio. Soccorso da un collega, il sessantaduenne è stato trasportato dai sanitari del suem 118 in ospedale a Camposampiero per le cure del caso. Ricoverato in ortopedia, l'uomo ha subito diverse fratture alle costole ed è stato giudicato guaribile in una trentina di giorni. I carabinieri della locale stazione hanno eseguito tutti i rilievi.