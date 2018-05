Scivola e si infilza al petto con un perno metallico: meccanico ricoverato in terapia intensiva

L'ennesimo incidente sul lavoro: un operaio 22enne è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Schiavonia dopo essersi infilzato con un perno metallico.

L'infortunio

È successo alle ore 9 circa di lunedì mattina all'interno dell'"Autofficina Euganea" a Battaglia Terme: il 22enne, meccanico, per cause ancora in corso di accertamento è scivolato da un cric che stava utilizzando impropriamente come "rialzo" ed è caduto rovinosamente al suolo infilzandosi con un perno metallico all'altezza del petto. Immediatamente soccorso dal personale del Suem, il 22enne è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva all'ospedale di Schiavonia per trauma penetrante toracico e trauma chiuso addominale, con una prognosi di trenta giorni.