Rimane incastrato con la mano nel motore: incidente sul lavoro nell'Alta

Dalla manutenzione al ferimento: incidente sul lavoro per C.G., operaio 58enne residente a San Giorgio delle Pertiche.

I fatti

È successo venerdì 28 febbraio a Borgoricco, in una ditta specializzata in distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici: l'uomo ha subìto lesioni alla mano destra durante lavori di manutenzione al motore del miscelatore installato sul silos di stoccaggio degli alcolici ed è stato prontamente trasportato all'ospedale di Camposampiero per le visite e le cure del caso. Ignote prognosi e diagnosi, sul posto i carabinieri della locale stazione e personale dello Spisal.