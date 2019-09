Sbatte la testa durante il turno di lavoro notturno: corsa al pronto soccorso per l'operaio

Una distrazione che poteva costargli davvero cara: un operaio si è infortunato durante il proprio turno di lavoro notturno in un'azienda dell'Alta Padovana.

La dinamica

È successo poco dopo le ore 3.30 della notte tra venerdì 20 e sabato 21 settembre a Villanova di Camposampiero: l'uomo, un 38enne di origini marocchine, stava svolgendo le sue abituali mansioni quando in un momento di distrazione ha sbattuto la testa contro un soppalco. Immediatamente soccorso, è stato portato in ospedale e tenuto in osservazione anche se non in pericolo di vita.