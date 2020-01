Infortunio sul lavoro da Pittarello: muore dopo tre giorni l'operaio travolto dal tir

Dopo quattro giorni di agonia è morto l'uomo di 55 anni rimasto coinvolto lunedì all'ora di pranzo in un gravissimo incidente sul lavoro alla ditta Pittarello con sede in zona industriale a Padova.

L'incidente

Nella tarda mattinata di lunedì un tir carico di scarpe mentre effettuava alcune manovre in retromarcia per entrare in magazzino ha travolto il malcapitato dipendente colpendolo al capo. Immediati erano scattati i soccorsi, ma le sue condizioni era apparse subito tragiche. A perdere la vita Gabriele Carraro, che lascia la moglie e due figli. L'uomo viveva a Legnaro.

Le indagini

Ora la procura di Padova sta indagando per ricostruire l'esatta dinamica ed eventuali responsabilità nell'accaduto. Il giorno dell'infortunio erano stati i carabinieri della compagnia del capoluogo insieme agli uomini dello Spisal a eseguire i rilievi. Il pubblico ministero di turno ha ordinato che venga eseguita l'autopsia sul corpo. Tempi lunghi per la data del funerale che non si svolgerà prima della prossima settimana.